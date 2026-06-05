Tutte le panchine giganti sul Lago di Como e in Lombardia arte con vista
In Lombardia, sono state installate diverse panchine giganti in vari punti panoramici, tra cui il Lago di Como. Queste strutture, note come Big Bench, sono state collocate in aree con vista suggestiva, diventando attrazioni turistiche. Le panchine sono di grandi dimensioni e si trovano in diverse località della regione, attirando visitatori che desiderano scattare foto e godere del paesaggio. La tendenza si è diffusa in tutta la Lombardia, coinvolgendo diversi punti di interesse naturalistico.
Spuntano un po' ovunque e ovviamente anche il lago di Como non poteva sottrarsi alla moda della Big Bench, ovvero le panchine giganti installate in punti panoramici.Tra le più note sul Lario certamente quella di Bellagio in località Civenna. L'opera rientra nel Big Bench Community Project ideato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
The Secret History of Romes Greatest Gladiator Arena
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