Tutte le panchine giganti sul Lago di Como e in Lombardia arte con vista

Notizia in breve

In Lombardia, sono state installate diverse panchine giganti in vari punti panoramici, tra cui il Lago di Como. Queste strutture, note come Big Bench, sono state collocate in aree con vista suggestiva, diventando attrazioni turistiche. Le panchine sono di grandi dimensioni e si trovano in diverse località della regione, attirando visitatori che desiderano scattare foto e godere del paesaggio. La tendenza si è diffusa in tutta la Lombardia, coinvolgendo diversi punti di interesse naturalistico.