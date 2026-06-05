Un'organizzazione interviene preventivamente per tutelare il verde e gli immobili, individuando e risolvendo i problemi prima che diventino emergenze. Sono stati effettuati controlli su rami pericolanti, edifici a rischio e terreni instabili, con interventi tempestivi per evitare danni o incidenti. Le attività si concentrano sulla prevenzione, garantendo la sicurezza degli spazi pubblici e privati. Nessuna criticità si è sviluppata grazie a questo approccio proattivo.

Immaginate Perugia come una città che sa dove intervenire prima che i problemi diventino emergenze: rami pericolanti, edifici a rischio, terreni instabili. Non è fantascienza, ma è il progetto Gaia, presentato ieri a Palazzo della Penna. Grazie a sensori intelligenti, intelligenza artificiale e analisi dei dati in tempo reale, il Comune può ora monitorare il territorio in modo continuo, prevenire i rischi e pianificare la manutenzione con precisione, evitando improvvisazioni o pianificazioni poco precise. Il sistema funziona così: sensori wireless autoalimentati, installati in scuole e aree verdi, raccolgono dati sullo stato degli alberi, sul terreno e sulle strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela del verde e degli immobili. Così “Gaia“ vede prima i problemi e interviene evitando le emergenze

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