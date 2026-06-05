Trump ha cancellato tutti i concerti previsti per i 250 anni degli Stati Uniti, dopo che diversi artisti si sono ritirati dall’evento. Invece di una celebrazione, si parla di un possibile grande comizio del movimento Maga. La decisione è stata comunicata con l’affermazione che lui sarebbe “l’attrazione numero uno al mondo”. La manifestazione, originariamente dedicata alla festa nazionale, sembra ora orientata a un appuntamento politico piuttosto che a una celebrazione collettiva.

Un evento che non è più la celebrazione dei 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, perché aleggia l’idea di un maxi comizio Maga, dopo che molti artisti si sono tirati indietro dai concerti organizzati per la festività. Quello in arrivo il 24 giugno è un anniversario già carico di polemiche: America250, uno degli enti incaricati di organizzare i festeggiamenti, è stato istituito dal Congresso dieci anni fa con l’obiettivo di pianificare eventi apartitici, mentre Freedom 250, l’altra organizzazione coinvolta, è stata creata dal presidente e si configura come una partnership pubblico-privata. Proprio a causa della partecipazione di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilfattoquotidiano.it - Trump annulla tutti i concerti per i 250 anni degli Stati Uniti dopo la defezione di vari artisti: “L’attrazione numero uno al mondo sono io”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LItalia vieta agli Stati Uniti luso della base di Sigonella: Meloni ha un nuovo problema con Trump

Notizie e thread social correlati

Trump ha trasformato l’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti nella solita propaganda personaleL’anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti, chiamato America 250, è stato al centro di molte iniziative e celebrazioni che si svolgeranno fino al...

Temi più discussi: Usa, Trump replica al Nyt e rivendica i licenziamenti nell’amministrazione americana: sono tutti pazzi della sinistra radicale; Stati Uniti e Iran lontani da un accordo e Trump è di fronte a un dilemma. In Turchia, l'opposizione è inflessibile dopo l'irruzione della polizia nella sede del maggior partito d'opposizione CHP e la destituzione del suo presidente. Il caso dell'oscurame; Media Iran: Teheran sospende negoziati con gli Usa per i nuovi attacchi di Israele in Libano; Libano-Tregua: Trump parla con Hezbollah.

TRUMP È COSTRETTO A BATTERE IN RITIRATA – IL PRESIDENTE AMERICANO ANNULLA I CONCERTI IN PROGRAMMA .. x.com

I prezzi del petrolio statunitense aumentano di oltre l'8% a $94/barile mentre l'Iran interrompe tutti i negoziati con gli Stati Uniti reddit

Trump cancella i concerti per i 250 anni degli Stati Uniti: Non vogliamo cantanti privi di talento. E annuncia il più grande raduno di sempreDoveva essere una celebrazione nazionale capace di unire il Paese nel ricordo della Dichiarazione di Indipendenza del 1776. Ma a poche settimane dal ... msn.com

Trump annulla tutti i concerti per i 250 anni degli Stati Uniti dopo la defezione di vari artisti: L’attrazione numero uno al mondo sono ioArtisti in fuga dall'evento per i 250 anni degli Stati Uniti, Trump risponde e trasforma tutto in un mega comizio. ilfattoquotidiano.it