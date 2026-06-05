Troppi b&b e turismo in crescita | perché a Bari un posto letto per uno studente costa sempre di più

A Bari, i costi degli alloggi per studenti sono aumentati, con un rapporto tra posti letto e domanda in crescita. La presenza di numerosi bed and breakfast e l’aumento del turismo hanno contribuito a rendere più difficile trovare sistemazioni a prezzi accessibili. Con la fine delle sessioni di laurea e degli esami estivi, molti studenti lasciano la città, evidenziando la pressione sul mercato immobiliare locale. I prezzi degli affitti sono saliti, rendendo più complicato il reperimento di alloggi economici per gli studenti.

Con la fine delle sessioni di laurea e degli esami estivi, a Bari si ripete ogni anno lo stesso copione: c’è chi prepara gli scatoloni per lasciare la città dopo aver concluso il proprio percorso universitario e chi, invece, è già alla ricerca di una stanza per iniziare una nuova avventura tra le aule dell’università. Un naturale passaggio di consegne che, però, negli ultimi anni si è trasformato in una vera e propria corsa a ostacoli. Trovare una stanza o un posto letto a Bari è diventato sempre più difficile. L’offerta sul mercato è limitata e, quando si riesce a trovare una soluzione disponibile, spesso i prezzi risultano elevati e non sempre giustificati dalla qualità degli alloggi proposti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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