Tromba d’aria a Roma | le immagini dei danni a Prati Fiscali e Conca d’Oro

Una tromba d’aria ha colpito Roma nella mattinata del 3 giugno, causando danni nelle zone di Prati Fiscali e Conca d’Oro. Sono stati segnalati crolli di alberi, tetti scoperchiati e alcune auto danneggiate. Le squadre di emergenza sono intervenute per mettere in sicurezza le aree interessate. Non risultano feriti gravi. Le autorità hanno avviato verifiche sui danni e sulla stabilità delle strutture colpite.

Roma si è svegliata oggi, 3 giugno, sotto un’ondata di maltempo improvvisa e violenta: nel quadrante nord-est della Capitale, tra Prati Fiscali e Conca d’Oro, una tromba d’aria ha lasciato dietro di sé immagini impressionanti: alberi sradicati, auto danneggiate, strade bloccate e arredi urbani trascinati dal vento. Un episodio che ha trasformato la mattinata in ore di paura e disagi. LEGGI ANCHE: Giugno da incorniciare per Villa Giulia: sarà esposto (per sempre) un capolavoro da 15 milioni di euro Tromba d’aria a Roma Nord: i danni tra alberi caduti, tetti divelti e strade paralizzate. La zona più colpita dalla tromba d’aria su Roma è quella compresa tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario, via Conca d’Oro e le strade vicine. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Roma, nubifragio e tromba daria nella zona di Montesacro: le immagini dei danni

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Roma, tromba d’aria travolge Conca d’Oro e Prati Fiscali: alberi caduti e traffico in tilt – VIDEOUna tromba d’aria si è abbattuta questa mattina su Roma, coinvolgendo le zone di Conca d’Oro e Prati Fiscali.

Temi più discussi: Tromba d'aria a Roma, alberi e segnaletica sradicata a Prati Fiscali. Un ferito lieve; Maltempo a Roma, tromba d'aria in zona Prati Fiscali. VIDEO; Roma, tornado a Prati Fiscali. Il testimone: Ero in motorino, volava tutto, ho creduto di morire; Maltempo a Roma, tromba d'aria e nubifragio nella Capitale: alberi crollati e traffico in tilt a Prati Fiscali e Conca d'Oro.

Leggi la notizia : Prati Fiscali devastata dalla tromba du2019aria: cosa ci insegna questo disastro? - Una tromba d'aria ha colpito Prati Fiscali, facendo piombare il quartiere in un incubo. Sembrava lu2019Apocalisse, un albero si è abbattuto su un palazzou20 x.com

Tromba d’aria a Roma: le immagini dei danni a Prati Fiscali e Conca d’OroTromba d’aria a Roma: tra Prati Fiscali e Conca d’Oro alberi sradicati, auto danneggiate e strade bloccate. funweek.it

VIDEO | Maltempo, tromba d’aria a Roma: travolto il mercato rionale di Conca d’OroGli interventi di ripristino sono diversi, con il costante rumore delle motoseghe in azione un po' ovunque. La circolazione è molto difficile in tutto il quadrante nord-est ... dire.it