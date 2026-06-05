I laghi di Molveno, Caldonazzo e Levico si sono classificati ai primi tre posti nella classifica di sostenibilità 2026 in Trentino. La valutazione è stata effettuata da Legambiente e Touring Club, che hanno premiato le aree lacustri per gli interventi di tutela ambientale, gestione sostenibile e qualità delle acque. La graduatoria si basa su criteri relativi a pratiche di tutela ambientale e a specifici investimenti nelle aree lacustri.

Quali laghi completano il podio insieme a Molveno?. Come hanno ottenuto questi premi di Legambiente e Touring Club?. Cosa fanno concretamente queste località per contrastare il cambiamento climatico?. Perché la sostenibilità sta cambiando il modo di scegliere le vacanze?.? In Breve Legambiente e Touring Club Italiano hanno stilato la classifica Cinque Vele 2026.. Il Lago di Monticolo occupa il terzo posto nella graduatoria nazionale.. Il Lago di Fiè si posiziona al quinto posto tra i bacini.. La strategia regionale integra ospitalità e protezione dell'ecosistema per l'economia locale.. Il primato della sostenibilità nei laghi del Trentino-Alto Adige: Molveno, Monticolo e Fiè ai vertici delle Cinque Vele 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: i laghi guidano la classifica della sostenibilità 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Laghi del Trentino: Molveno guida la classifica della sostenibilitàMolveno è il lago trentino che guida la classifica della sostenibilità con il riconoscimento Cinque Vele.

Leggi anche: I Peccatori e Something Very Bad Is Going to Happen guidano la classifica streaming di fine Marzo 2026

'Acque eccellenti' per i laghi del Trentino, la Giunta approva la balneazioneAcque eccellenti nei laghi del Trentino: lo rivela il monitoraggio delle acque di balneazione sulla base dei prelievi effettuati in 39 punti. La Provincia ha diffuso una nota per ufficializzare che ... ansa.it

Dal Trentino alla Calabria ecco i laghi inquinati La denuncia di LegambienteMare e laghi italiani non godono di ottima salute. Lo dice il bilancio finale di Legambiente con Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2025. I nemici sono inquinamento, maladepurazione (gli scarichi di 3 ... corriere.it