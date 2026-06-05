Il vecchio Delfinato cambia nome, ma non natura: scatta domenica il Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una delle brevi corse a tappe più interessanti dell’intero panorama World Tour. In Francia appuntamento fondamentale in preparazione della Grande Boucle che ci sarà tra qualche settimana. PERCORSO. Otto frazioni in programma, le salite non mancano, anzi, ci sono almeno cinque giornate che fanno paura. Fondamentale in chiave classifica anche la cronosquadre, che è un appuntamento di preparazione a quella che ci sarà al Tour in Spagna. Ultime tre giornate durissime: arrivi in vetta a Crest-Voland, Grand Colombier e Plateau de Solaison, con soprattutto le due frazioni conclusive brevissime e ricche di salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: antipasto di Grande Boucle, attesa per Paul Seixas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 - La présentation de la 78e édition

Notizie e thread social correlati

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: Paul Seixas lancia la sfida a distanza a Tadej PogacarDurante il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Paul Seixas ha sfidato a distanza Tadej Pogacar.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, Seixas: "Punterò alla vittoria"Il Tour de France 2026 inizierà il 4 luglio, con la corsa che si concluderà il 26 luglio.

Temi più discussi: Tour Auvergne Rhône-Alpes 2026, tanti giovani tra i big per contendersi la vittoria; Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Che brividi nelle ultime due frazioni!; Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026 | La guida; TOUR AUVERGNE RHONE ALPES, QUANDO LA GIOVENTÙ PRENDE IL POTERE.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026, la Soudal Quick-Step a caccia di conferme in vista del Tour de France x.com

Seixas… in Posizione Paul - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 reddit

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: antipasto di Grande Boucle, attesa per Paul SeixasIl vecchio Delfinato cambia nome, ma non natura: scatta domenica il Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una delle brevi corse a tappe più interessanti dell'intero ... oasport.it

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Che brividi nelle ultime due frazioni!Un tempo, in realtà fino alla scorso anno, era chiamato il Giro Del Delfinato. Da questa edizione, invece, il nome muta in Tour Auvergne – Rhône-Alpes. oasport.it