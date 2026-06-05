Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 | antipasto di Grande Boucle attesa per Paul Seixas
Domenica prende il via il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, una corsa a tappe del calendario World Tour. Si tratta di una competizione che rappresenta un’anticipazione della Grande Boucle. La corsa si svolge nella regione dell’Auvergne-Rhône-Alpes e sostituisce il vecchio Delfinato, mantenendo invariata la sua natura. L’evento si inserisce tra le principali gare di inizio stagione ciclistica.
Il vecchio Delfinato cambia nome, ma non natura: scatta domenica il Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una delle brevi corse a tappe più interessanti dell’intero panorama World Tour. In Francia appuntamento fondamentale in preparazione della Grande Boucle che ci sarà tra qualche settimana. PERCORSO. Otto frazioni in programma, le salite non mancano, anzi, ci sono almeno cinque giornate che fanno paura. Fondamentale in chiave classifica anche la cronosquadre, che è un appuntamento di preparazione a quella che ci sarà al Tour in Spagna. Ultime tre giornate durissime: arrivi in vetta a Crest-Voland, Grand Colombier e Plateau de Solaison, con soprattutto le due frazioni conclusive brevissime e ricche di salite. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 - La présentation de la 78e édition
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