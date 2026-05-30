La ricetta del delizioso dolce di origine francese a base di ciliegie annegate nella pastella

Da iodonna.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il clafoutis alle ciliegie è un dolce francese tradizionale, preparato con frutta immersa in una pastella. Le varianti includono prugne e albicocche. La ricetta si diffonde tra Parigi e Napoli, con presentazioni che utilizzano ceramiche partenopee, tessuti veneziani, posate e vetri toscani. La preparazione prevede l’immersione delle ciliegie nella pastella e la cottura in forno. Non ci sono indicazioni su ingredienti specifici o metodi di preparazione dettagliati.

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S ull’asse Parigi-Napoli, collaudato nei secoli dei secoli, vi proponiamo una mise en place dove il classico clafoutis alle ciliegie (le alternative sono prugne e albicocche) viene servito tra ceramiche partenopee, tessuti veneziani, posateria e vetri toscani. Ricetta: la torta di mele al calvados e cannella X Leggi anche › Due ricette di dolci con grano saraceno: chiffon cake e torta di galettes INGREDIENTI X 4: 400 g ciliegie snocciolate 40 g farina 00 4 uova 300 ml panna liquida (o latte intero) 70 g zucchero semolato 1 cucchiaio di estratto di vaniglia 1 limone bio (la scorza grattugiata) Procedimento. Scaldate il forno a 160° C. In una ciotola capiente, usando una frusta da cucina, mescolate le uova con lo zucchero, la panna, la vaniglia, e aggiungete per ultima la scorza del limone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la ricetta del delizioso dolce di origine francese a base di ciliegie annegate nella pastella
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