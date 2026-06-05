Torre Guaceto | l' area parcheggio e il lido inclusivo aprono i battenti
Domani, sabato 6 giugno 2026, sarà inaugurata l’area parcheggio e il lido inclusivo a Torre Guaceto. L’apertura riguarda entrambe le strutture, che saranno accessibili al pubblico. La notizia riguarda principalmente il debutto di queste nuove strutture, che offrono servizi di parcheggio e di balneazione per tutti i visitatori. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sugli orari dell’apertura è stata comunicata.
BRINDISI - Domani, sabato 6 giugno 2026, l'area parcheggio e il lido di Torre Guaceto aprono i battenti. Al via dunque la stagione estiva dell'area protetta. Da domani i visitatori potranno fruire dell'area parcheggio con servizio navetta e del lido inclusivo, sostenendo così le azioni di tutela. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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