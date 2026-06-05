Torre Guaceto | l' area parcheggio e il lido inclusivo aprono i battenti

Notizia in breve

Domani, sabato 6 giugno 2026, sarà inaugurata l’area parcheggio e il lido inclusivo a Torre Guaceto. L’apertura riguarda entrambe le strutture, che saranno accessibili al pubblico. La notizia riguarda principalmente il debutto di queste nuove strutture, che offrono servizi di parcheggio e di balneazione per tutti i visitatori. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sugli orari dell’apertura è stata comunicata.