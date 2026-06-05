Il 5° Torneo delle Frazioni di Massa è iniziato questa sera alle 20 con una partita tra Ortola e Romagnano. L’evento si svolge con una cerimonia di apertura che ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente. La manifestazione proseguirà con varie gare e incontri nelle frazioni coinvolte, senza ulteriori dettagli su programmi specifici o partecipanti. La serata ha visto anche momenti di intrattenimento oltre alle competizioni sportive.

Non una semplice apertura di torneo ma un vero e proprio show. Il 5° Torneo delle Frazioni di Massa apre i battenti questa sera a partire dalle ore 20.30 sul campo sportivo "Raffi" di Castagnara con musica, balli e momenti commemorativi prima della partita inaugurale tra i campioni in carica del Romagnano e la frazione di Ortola. Ad esibirsi inizialmente saranno la Urban Concept Academy e la Hip Hop Dance School. A dare il saluto delle autorità ed il calcio d’inizio simbolico provvederà Roberto Acerbo, assessore allo sport del Comune di Massa che patrocina la competizione. Ci sarà spazio, poi, per il ricordo di Giacomo Bongiorni attraverso il saluto di amici e parenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo delle frazioni di massa. Apertura in grande stile per la kermesse: partita inaugurale tra Ortola e Romagnano

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