Durante il torneo delle frazioni di Montignoso, un gol di Buffa sotto l’incrocio dei pali ha deciso la partita, permettendo alla Renella di vincere 1-0 contro il Prado. La formazione della Renella ha schierato giocatori come Mosti, Menchini, Camera, Maffei, Andrei, Landucci, Grasselli, Buffa, Offretti e Chioni. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Buffa, che ha portato la squadra alla vittoria.

renella 1 prado 0 RENELLA: Azioni, Mosti, Menchini, Camera, Maffei, Andrei, Landucci, Grasselli, Buffa, Offretti, Chioni. A disp. Pucci, Lorenzetti, Paolini, Contadini, Lenzetti. All. Pucci. PRADO: Baldi, Simonini, Del Giudice, Qato, Frandi, Tonarelli, Del Freo, Toncelli, Ricci, Bitep, Tonazzini. A disp. Barbieri, Ugoletti, Fruzzetti, Frulletti. All. Fubiani. Arbitro: Ambrosini assistito da Angeli e Fiaschi di Carrara. Marcatori: 84’ Buffa (R). MONTIGNOSO – Avvio scoppiettante, come nelle sue corde, per il Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. La gara inaugurale della 21° edizione non ha tradito le aspettative con uno stadio della Renella gremito e festante con tanto di bandiere e fumogeni ed un tifo incessante e corretto sugli spalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo delle Frazioni di Montignoso. Buffa fa sorridere la Renella. Un ’bolide’ sotto l’incrocio dei pali

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