Quando si parla della TNA, una delle sue stelle più controverse è sicuramente Tessa Blanchard. Dopo l’addio tra le polemiche nel giugno del 2020, Tessa è tornata a Final Resolution 2024 e sembrava destinata a un ruolo importante, ma ad oggi è utilizzata in maniera piuttosto marginale. Ciononostante, il nome e il valore di Tessa Blanchard conservano un valore anche nel panorama del wrestling messicano, infatti Tessa ha partecipato recentemente ad un evento del CMLL, che potrebbe però averle causato involontariamente dei problemi. Tessa ha partecipato allo show del CMLL Martes Populares il 2 giugno, dove ha fatto squadra con India Sioux perdendo contro Olympia e Zeuxis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Tessa Blanchard finisce suo malgrado in una “lotta” tra federazioni

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Tessa Blanchard vs. Indi Hartwell (FULL MATCH) | TNA Slammiversary 2025

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