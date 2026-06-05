A Tivoli è stato eseguito il primo intervento di impianto di protesi al ginocchio con l’uso di un sistema di navigazione computerizzata. L’operazione ha coinvolto l’inserimento di una protesi supportata da questa tecnologia, che permette di migliorare la precisione dell’intervento. La procedura rappresenta un primo esempio di applicazione di questa tecnologia in questo tipo di intervento chirurgico nella zona.

Cosa: Eseguito il primo intervento chirurgico di impianto di protesi al ginocchio supportato da un innovativo sistema di navigazione computerizzata.. Dove e Quando: Presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (Lazio).. Perché: La nuova strumentazione tecnologica permette un posizionamento millimetrico dell’impianto, riducendo drasticamente i tempi di recupero e permettendo la mobilizzazione del paziente già a ventiquattr’ore dall’operazione.. L’innovazione tecnologica applicata alla medicina sta trasformando radicalmente il panorama dell’assistenza sanitaria nel Lazio, portando standard di cura di altissimo livello anche al di fuori delle grandi strutture ospedaliere metropolitane. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tivoli: prima protesi di ginocchio con navigatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventiL’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha completato il suo centesimo intervento di protesi totale di ginocchio con il sistema Rosa, una...

Comunità energetiche rinnovabili, su tetti di scuole e parcheggi: Tivoli lancia la prima CER pubblicaQuella che il comune tiburtina intende realizzare, in collaborazione con il gruppo ASA, è di lanciare un modello innovativo in grado di rendere Tivoli protagonista nel campo dell’energia. Un ruolo che ... romatoday.it

A Tivoli nasce la prima comunità energetica locale con governance pubblicaA Tivoli nasce la prima comunità energetica locale con governance pubblica e segna l'avvio di una nuova stagione per l'energia pubblica e per la sostenibilità del territorio. Il 'progetto Tivoli Cer' ... ansa.it