Titan il documentario che analizza le cause di una tragedia annunciata

Da 361magazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 8 giugno alle 21, HISTORY Channel trasmette in prima visione il documentario “La tragedia del Titan”, che ricostruisce le cause dell’implosione del sommergibile Titan, avvenuta tre anni fa. Lo speciale analizza le circostanze e le possibili responsabilità legali legate all’incidente. La trasmissione si concentra sulle testimonianze e sui dettagli tecnici relativi alla tragedia, senza interventi esterni o opinioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In onda l’8 giugno. A tre anni dalla tragedia che sconvolse l’opinione pubblica internazionale, HISTORY Channel dedica uno speciale all’implosione del sommergibile Titan con il documentario La tragedia del Titan, in onda in prima visione assoluta l’8 giugno alle 21.00. Il film ricostruisce quanto accaduto nel giugno 2023, quando il mezzo della società OceanGate implose a circa 4.800 metri di profondità durante una spedizione diretta verso il relitto del Titanic, causando la morte di tutte e cinque le persone a bordo. Grazie a un accesso senza precedenti ai materiali raccolti nell’ambito dell’inchiesta ufficiale della Guardia Costiera degli... 🔗 Leggi su 361magazine.com

titan il documentario che analizza le cause di una tragedia annunciata
© 361magazine.com - Titan, il documentario che analizza le cause di una tragedia annunciata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Perché il Titan è esploso Analisi dell'ultima discesa verso il Titanic

Video Perché il Titan è esploso? Analisi dell'ultima discesa verso il Titanic

Notizie e thread social correlati

«Tragedia a Le Mose: cronaca di una morte annunciata»Un incidente mortale si è verificato alle porte della città, lungo la strada che corre parallela alla ferrovia nella zona di San Lazzaro e Montale.

Operai morti dopo il cedimento di una gru, l'Ugl: "Sicurezza zero, una tragedia annunciata"Nella mattinata di oggi si è verificato il crollo di una gru durante le operazioni di lavoro, causando la morte di due operai.

titan il documentario cheLa tragedia del Titan: un documentario svela nuove verità sull'implosioneUn documentario esclusivo su HISTORY Channel ripercorre l'implosione del Titan, svelando indagini inedite e testimonianze sulle cause del disastro del 2023. megamodo.com

titan il documentario cheNetflix accende i riflettori sul disastro Titan: il documentario sull’implosione del sommergibile OceanGate arriva l’11 giugnoNetflix lancia il documentario sul disastro Titan: una tragedia tra ambizione, innovazione estrema e allarmi ignorati. Disponibile dall’11 giugno. A due anni dalla tragica scomparsa del sommergibile T ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web