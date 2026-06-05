Titan il documentario che analizza le cause di una tragedia annunciata
Il 8 giugno alle 21, HISTORY Channel trasmette in prima visione il documentario “La tragedia del Titan”, che ricostruisce le cause dell’implosione del sommergibile Titan, avvenuta tre anni fa. Lo speciale analizza le circostanze e le possibili responsabilità legali legate all’incidente. La trasmissione si concentra sulle testimonianze e sui dettagli tecnici relativi alla tragedia, senza interventi esterni o opinioni.
In onda l’8 giugno. A tre anni dalla tragedia che sconvolse l’opinione pubblica internazionale, HISTORY Channel dedica uno speciale all’implosione del sommergibile Titan con il documentario La tragedia del Titan, in onda in prima visione assoluta l’8 giugno alle 21.00. Il film ricostruisce quanto accaduto nel giugno 2023, quando il mezzo della società OceanGate implose a circa 4.800 metri di profondità durante una spedizione diretta verso il relitto del Titanic, causando la morte di tutte e cinque le persone a bordo. Grazie a un accesso senza precedenti ai materiali raccolti nell’ambito dell’inchiesta ufficiale della Guardia Costiera degli... 🔗 Leggi su 361magazine.com
Perché il Titan è esploso Analisi dell'ultima discesa verso il Titanic
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