Tir in fiamme | chiuso tratto di autostrada nel foggiano Nel primo pomeriggio

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo pomeriggio, un tir ha preso fuoco sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, in direzione di Bari. L’incendio ha causato la chiusura temporanea del tratto tra i km 516 e 517. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è stata bloccata per alcune ore, con ripercussioni sul traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 12:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 516. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale dell 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire a Poggio Imperiale, potranno percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

tir in fiamme chiuso tratto di autostrada nel foggiano nel primo pomeriggio
© Noinotizie.it - Tir in fiamme: chiuso tratto di autostrada nel foggiano Nel primo pomeriggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il momento dellesplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

Video Il momento dellesplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

Notizie e thread social correlati

Autostrada, tir di traverso: temporaneamente chiuso il tratto Canosa di Puglia-Andria, coda di due chilometri Maltempo: nel foggiano soccorsi cinquanta automobilisti. Molise, crollato ponte sulla statale 16.A causa del maltempo, il traffico sull'autostrada tra Canosa di Puglia e Andria è stato interrotto temporaneamente, con code di circa due chilometri.

Autostrada A1: Tir in fiamme sulla Direttissima. Trasporta carta. Tratto chiuso verso BolognaUn tir che trasportava carta si è incendiato sulla A1, nella tratta che porta verso Bologna.

Temi più discussi: Camion in fiamme sull'A26: traffico bloccato e autostrada chiusa per ore; Incidente A26: tratto chiuso fra Baveno e Carpugnino per camion in fiamme; Incendio sulla A26, in fiamme un autoarticolato: autostrada chiusa lunedì sera per quasi due ore; A1, veicolo in fiamme: lunghe code a Firenze.

tir in fiamme chiusoA26, riaperto il tratto tra Baveno e Carpugnino, chiuso per un tir in fiamme, ma si viaggia su una sola corsiaE’ stato riaperto intorno alle 16.30 di oggi, lunedì, il tratto della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra Baveno e Carpugnino, in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mez ... ecorisveglio.it

Tir in fiamme in galleria sull'A26, cinque chilometri di codaAlle ore 18:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'interno ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web