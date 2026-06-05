Nel primo pomeriggio, un tir ha preso fuoco sulla A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, in direzione di Bari. L’incendio ha causato la chiusura temporanea del tratto tra i km 516 e 517. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è stata bloccata per alcune ore, con ripercussioni sul traffico.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 12:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 516. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale dell 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire a Poggio Imperiale, potranno percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Tir in fiamme: chiuso tratto di autostrada nel foggiano Nel primo pomeriggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il momento dellesplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

Notizie e thread social correlati

Autostrada, tir di traverso: temporaneamente chiuso il tratto Canosa di Puglia-Andria, coda di due chilometri Maltempo: nel foggiano soccorsi cinquanta automobilisti. Molise, crollato ponte sulla statale 16.A causa del maltempo, il traffico sull'autostrada tra Canosa di Puglia e Andria è stato interrotto temporaneamente, con code di circa due chilometri.

Autostrada A1: Tir in fiamme sulla Direttissima. Trasporta carta. Tratto chiuso verso BolognaUn tir che trasportava carta si è incendiato sulla A1, nella tratta che porta verso Bologna.

Temi più discussi: Camion in fiamme sull'A26: traffico bloccato e autostrada chiusa per ore; Incidente A26: tratto chiuso fra Baveno e Carpugnino per camion in fiamme; Incendio sulla A26, in fiamme un autoarticolato: autostrada chiusa lunedì sera per quasi due ore; A1, veicolo in fiamme: lunghe code a Firenze.

Camion in fiamme sull'A1, chiuso il tratto Orte-Attigliano: code e traffico in tilt ift.tt/wIjVxYo ift.tt/wotvAOg x.com

A26, riaperto il tratto tra Baveno e Carpugnino, chiuso per un tir in fiamme, ma si viaggia su una sola corsiaE’ stato riaperto intorno alle 16.30 di oggi, lunedì, il tratto della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce compreso tra Baveno e Carpugnino, in direzione di Genova, che era stato chiuso a causa di un mez ... ecorisveglio.it

Tir in fiamme in galleria sull'A26, cinque chilometri di codaAlle ore 18:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'interno ... ansa.it