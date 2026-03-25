Durante gli Oscar, il presentatore ha commentato che la sicurezza era rafforzata questa sera, a causa delle possibili rappresaglie provenienti dalla comunità del balletto e dell’opera. La dichiarazione è stata fatta in modo scherzoso, accompagnata da un sorriso sardonico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle misure adottate. Non sono stati forniti nomi di persone o enti coinvolti.

«Questa sera la sicurezza è ai massimi livelli. Temono rappresaglie sia dalla comunità del balletto che da quella dell’opera», ha esordito con un sorriso sardonico Conan O’Brien, presentatore dell’ultima edizione degli Oscar. Il riferimento, nemmeno troppo velato, era al polverone mediatico sollevato dalle dichiarazioni di Timothée Chalamet lo scorso febbraio all’Università del Texas ad Austin, in occasione di un evento organizzato da CNN e Variety in cui a presenziare c’era anche Matthew McConaughey. È a lui che Chalamet ha rivolto le parole della discordia: «Non voglio lavorare nel balletto o nell’opera, dove devi andare in giro a dire: Ehi, tenete viva questa cosa, anche se a nessuno importa più». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet non vuole più vestirsi bene

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