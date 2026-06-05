Tierra sport e ambiente al Parco delle Stelle di San Lorenzo

Sabato 13 giugno, il Parco delle Stelle nel quartiere di San Lorenzo ospiterà Tierra – Sport e Ambiente, una giornata gratuita rivolta a tutti. L’evento si concentrerà su attività legate al benessere e alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione prevede diverse iniziative aperte al pubblico, senza limiti di età o prerequisiti. L’evento si svolgerà all’interno del parco e durerà tutta la giornata.

Sabato 13 giugno, il Parco delle Stelle, nel quartiere romano di San Lorenzo, ospiterà Tierra – Sport e Ambiente, una giornata gratuita e aperta a tutta la cittadinanza dedicata al benessere, alla sostenibilità ambientale e alla partecipazione attiva.L'iniziativa è promossa da AMKA, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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