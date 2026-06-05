the beach la serie greca porta i figli dei fiori nel mattino di rai 2

Su Rai 2 torna “The Beach”, una serie greca che porta i figli dei fiori nel mattino. Il pubblico italiano ha già incontrato la Grecia qualche tempo fa con “Kostas”, ambientata e girata ad Atene, sempre sulla stessa rete. La nuova produzione si inserisce nel palinsesto mattutino, offrendo uno sguardo sulla vita in Grecia. La serie sarà trasmessa in diverse puntate, con un pubblico che si aspetta di rivivere atmosfere e ambientazioni mediterranee.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Il pubblico Rai ha familiarizzato con la Grecia già un paio di anni fa, quando sulla prima rete è arrivata Kostas, serie ambientata e girata ad Atene. Adesso sarà Rai 2 a mostrare scorci e spiagge elleniche con la serie The Beach, in partenza lunedì 8 giugno alle 8.45. Il gruppo hippie non tarda a suscitare sospetto e invidia fra le persone del posto, ma la vita dei ragazzi procede blanda e piacevole. Almeno finché una giovane donna viene uccisa, dando il via ad un’indagine che porterà a galla più di un mistero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Kefalonia, Greece: Beaches, Harbours & Hidden Gems | 4K (EP 4)

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