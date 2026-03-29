L'artista Stefania La Greca che abita e lavora tra Pescara e Montesilvano sarà tra i cento concorrenti che si sfideranno dal 6 aprile L'artista napoletana Stefania La Greca, pescarese d'adozione, sarà tra i cento concorrenti della nuova edizione di “The Floor”, il programma televisivo che andrà in onda da lunedì 6 aprile su Rai 2.La Greca si troverà a sfidarsi con altri 99 concorrenti con lo scopo di arrivare a essere l'ultima rimasta. Dopo la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo, la nuova edizione del programma sarà condotta da Paola Perego. Ad affiancarla ci sarà il giovane Gabriele Vagnato. Stefania La Greca, lo scorso autunno, è stata anche tra il pubblico fisso di “Freeze-Chi sta fermo vince!”, programma sempre andato su Rai 2 con la conduzione di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Nella nuova edizione di "The Floor" su Rai 2 anche l'artista Stefania La Greca

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Tutto quello che riguarda The Floor

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