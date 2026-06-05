the 50 chi ha vinto dopo una finale ricca di colpi di scena

Il reality di Prime Video The 50 è arrivato alla sua conclusione con una finale ricca di colpi di scena ed eliminazioni decisive: ecco chi ha conquistato la vittoria tra i 50 concorrenti in gara. The 50, il nuovo reality show di Prime Video che ha messo in gioco 50 protagonisti tra volti della TV e creator del web, è giunto al termine con una finale carica di tensione e sorprese. Tra eliminazioni decisive e sfide all'ultimo respiro, il programma ha finalmente incoronato il suo vincitore, chiudendo la prima edizione con un epilogo ricco di colpi di scena. Attenzione: l'articolo contiene sul vincitore di The 50. Chi è il primo vincitore di The 50 Dopo settimane di prove, alleanze ed eliminazioni, a conquistare il successo finale è stato Matteo Diamante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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