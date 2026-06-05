Test sui Pfas Ferretti Università di Genova | Una svolta low-cost per l’analisi immediata sul campo

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ricercatore ha presentato un dispositivo a basso costo progettato per analizzare i Pfas sul campo. Si tratta di uno strumento compatto, semplice da usare e accessibile anche a persone senza competenze tecniche specializzate. Questa soluzione permette di ottenere risultati immediati durante le analisi, senza la necessità di apparecchiature costose o laboratori complessi. La proposta mira a facilitare il monitoraggio dei Pfas in modo più rapido ed economico rispetto ai metodi tradizionali.

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“L’idea è un dispositivo a basso costo, non ingombrante e facilmente gestibile, utilizzabile non solo da tecnici specializzati”. E’ la sfida prospettata da Maurizio Ferretti, già docente dell’Università di Genova - durante l’accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas. “Si potrà andare direttamente sul territorio dove si trova il materiale da analizzare – ipotizza Ferretti - fare il test in pochi minuti e valutare subito il risultato. Niente più campioni da spedire in laboratorio con attese di giorni e apparecchiature costose”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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