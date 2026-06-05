L’Amspec ha sottolineato che con la diminuzione delle risorse disponibili, l’economia circolare assume un ruolo sempre più rilevante. Durante un test sugli oli minerali, è stato evidenziato come il riciclo e la riqualificazione delle materie siano fondamentali per ridurre la dipendenza da risorse nuove. La discussione si è concentrata sulla necessità di adottare pratiche sostenibili per garantire un uso più efficiente delle risorse limitate.

“Con l’assottigliarsi delle risorse, l’economia circolare diventa sempre più centrale”. E’ quanto sostiene il Laboratory Coordinator di Amspec Academy, Samuele Trecci, durante l’accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas. “Servono materie prime riciclabili e rinnovabili – sostiene Trecci. In questo quadro si inserisce il progetto che sviluppa particolari pad (dispositivi in carta) per valutare la “bontà” dell’olio minerale come materia prima. L’obiettivo è permetterne il riciclo e la rigenerazione da zero, alimentando nuovi impianti con una risorsa riutilizzabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Test sugli olii minerali, Trecci (Amspec): “Così l’economia circolare diventa cardine"

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Test sugli olii minerali, Trecci (Amspec): Così leconomia circolare diventa cardine

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