Tesoro d’arte in carcere | riemerge la tela di Schifano a Frosinone

Notizia in breve

Una grande tela di un artista noto è stata ritrovata in un carcere della provincia di Frosinone. La pittura, realizzata con colori vivaci, raffigura un gruppo di figure umane e si pensa sia stata dedicata ai compagni di detenzione. Dopo decenni di invisibilità, l’opera è stata identificata grazie a confronti con archivi e documenti, portando alla luce una creazione che era scomparsa dal circuito pubblico.