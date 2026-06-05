Tesoro d’arte in carcere | riemerge la tela di Schifano a Frosinone
Una grande tela di un artista noto è stata ritrovata in un carcere della provincia di Frosinone. La pittura, realizzata con colori vivaci, raffigura un gruppo di figure umane e si pensa sia stata dedicata ai compagni di detenzione. Dopo decenni di invisibilità, l’opera è stata identificata grazie a confronti con archivi e documenti, portando alla luce una creazione che era scomparsa dal circuito pubblico.
Perché l'artista ha dedicato questa imponente tela ai suoi compagni?. Come è stata identificata l'opera dopo decenni di silenzio?. Dove dovrebbe essere collocata definitivamente la Regina dei carcerati?. Quale ruolo gioca la devozione mariana nella vita dei detenuti?.? In Breve Opera monumentale di 2 metri per 3,60 metri realizzata nel 1982. Schifano dedicò il dipinto ai compagni di cella durante il quarto arresto. Lo scrittore Aurelio Picca ha riportato la scoperta del pezzo d'arte. Monsignor Santo Marcianò chiede il collocamento vicino alla statua di Lourdes. Un tesoro d’arte riemerge tra le mura del penitenziario di Frosinone: la tela di Schifano ritrovata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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