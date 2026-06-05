In città è iniziato il restyling di Piazza Ridolfi, con un investimento di circa 400.000 euro destinato a arte e illuminazione a LED. Verrà eliminata parte delle aree di sosta, modificando la gestione dei parcheggi. Sul nuovo basamento centrale sarà installata un’opera d’arte speciale, ancora da definire. La ristrutturazione comprende anche lavori di riqualificazione degli spazi pubblici e di miglioramento dell’illuminazione. I lavori sono in corso e si concluderanno entro i prossimi mesi.

Come cambierà la gestione dei parcheggi dopo l'eliminazione degli spazi sosta?. Quale opera d'arte speciale sorgerà sul nuovo basamento centrale?. Come funzioneranno i nuovi proiettori LED per raccontare la storia locale?. Chi coordinerà tecnicamente tutte le fasi di questo intervento urbano?.? In Breve Investimento di 50.000 euro per arredo urbano e sette nuovi elementi vegetali.. 213.000 euro destinati a circolazione e illuminazione con proiettori LED dinamici.. 134.750 euro per un'opera d'arte su basamento nel disegno di Ridolfi.. Riduzione parcheggi tradizionali con salvaguardia di due posti per veicoli elettrici.. Il nuovo volto di piazza Ridolfi: approvato il progetto da 397. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, via al restyling di Piazza Ridolfi: arte e LED da 400.000€

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