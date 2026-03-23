Terni il Campo Scuola riapre agli atleti | Bentornati nella vostra casa GALLERIA FOTOGRAFICA

Una gioia incontenibile quanto comprensibile. Il Campo Scuola Casagrande ha ufficialmente riaperto le porte agli atleti nel pomeriggio di lunedì 23 marzo. Decine e decine di bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze appartenenti alle società di Athletic Terni, Amatori Podistica Terni, Ternana Marathon Club, Terni Triathlon e Pesistica Yepa hanno fatto ingresso nella rinnovata pista di atletica. Alla riapertura hanno partecipato il presidente della Fidal regionale Fabio Pantalla, gli assessori Paolo Tagliavento ed Alessandra Salinetti, il delegato provinciale del Coni Moreno Rosati e Fausto Ottaviani dell’ufficio sport. A tal proposito Fabio Pantalla ha ringraziato l’amministrazione comunale aggiungendo che: “Siete rimasti fuori per tanto tempo e ci dispiace. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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