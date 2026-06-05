Tennis Grasselli domina Pallotti | è ai quarti del Poppy Vinti

Notizia in breve

Valentino Grasselli ha battuto Pallotti e si è qualificato per i quarti di finale del torneo Poppy Vinti. Durante la partita, Grasselli ha vinto con un punteggio di 6-3, 6-4, dimostrando un gioco solido e costante. La prossima sfida sarà contro un avversario ancora da definire. Nel torneo femminile, Emilija Jovanovic ha recuperato uno svantaggio di un set e ha vinto il match in tre set.