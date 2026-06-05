Tennis Grasselli domina Pallotti | è ai quarti del Poppy Vinti
Valentino Grasselli ha battuto Pallotti e si è qualificato per i quarti di finale del torneo Poppy Vinti. Durante la partita, Grasselli ha vinto con un punteggio di 6-3, 6-4, dimostrando un gioco solido e costante. La prossima sfida sarà contro un avversario ancora da definire. Nel torneo femminile, Emilija Jovanovic ha recuperato uno svantaggio di un set e ha vinto il match in tre set.
Chi riuscirà a fermare Valentino Grasselli nei quarti di finale?. Come ha fatto Emilija Jovanovic a ribaltare lo svantaggio iniziale?. Quale atleta ha eliminato la quarta testa di serie ucraina?. Perché la resistenza mentale sta decidendo i match più duri?.? In Breve Grasselli affronterà Marco Giovagnoli nei quarti dopo il 6-4 6-2 su Pallotti.. Ariel Kike Raineri elimina la quarta testa di serie Viktoriia Antoniuk con 6-3 7-5.. Emilija Jovanovic vince la sfida contro Ludovica Saija con 1-6 7-5 6-1.. Venerdì si disputeranno i quarti di finale singolari e le semifinali dei doppi.. Valentino Grasselli vola ai quarti del Memorial Poppy Vinti dopo il successo su Pallotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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