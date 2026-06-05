Il tartufo è considerato un indicatore dello stato ambientale e del sottosuolo, oltre a essere un alimento apprezzato per il suo sapore. Viene descritto come un elemento che favorisce incontri e collaborazioni tra le persone, oltre a essere riconosciuto come un potente antinfiammatorio. La sua presenza e il suo ruolo vanno oltre l’aspetto culinario, coinvolgendo anche aspetti legati alla natura e alla comunità.

MONTOPOLI Il tartufo non è solo uno straordinario insaporitore di piatti, ma è anche un potente antinfiammatorio, un termometro dell’ambiente e del sottosuolo, un facilitatore di comunità ed è anche veicolo di nuovi incontri e colaborazioni. Come quella tra Montopoli e Norcia, una delle perle dell’Umbria. Di tutto questo e molto altro è stato parlato ieri mattina, nella splendida terrazza dei Quattro Gigli durante la conferenza stampa di presentazione di "Nero a Montopoli", manifestazione dedicata al tartufo estivo tra natura, show cooking e gastronomia che il Comune di Montopoli realizza con l’associazione Arco di Castruccio e il coinvolgimento di associazioni, commercianti e realtà del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tartufo, natura, identità e ambiente. Tutto questo in "Nero a Montopoli"

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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