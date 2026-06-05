Tangenziale di Modena oggi pomeriggio la riapertura totale Restano le chiusure notturne
La tangenziale di Modena riapre completamente nel pomeriggio di oggi, dopo tre settimane di lavori nella zona di Crocetta. Resta comunque in vigore la chiusura notturna, che continuerà a interessare alcuni tratti. La riapertura riguarda la carreggiata principale, mentre le chiusure notturne sono state mantenute per consentire il completamento di alcune attività di manutenzione. Nessuna modifica è stata annunciata per i percorsi alternativi già attivi durante le chiusure diurne.
Si sblocca finalmente la situazione della Tangenziale, da tre settimane teatro di lavori in Crocetta. A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 5 giugno, Anas riaprirà completamente al traffico la strada, senza alcuna limitazione al transito in orario diurno.Il cantiere, avviato lo scorso 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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