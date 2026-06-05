Tangenziale di Modena oggi pomeriggio la riapertura totale Restano le chiusure notturne

Da modenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tangenziale di Modena riapre completamente nel pomeriggio di oggi, dopo tre settimane di lavori nella zona di Crocetta. Resta comunque in vigore la chiusura notturna, che continuerà a interessare alcuni tratti. La riapertura riguarda la carreggiata principale, mentre le chiusure notturne sono state mantenute per consentire il completamento di alcune attività di manutenzione. Nessuna modifica è stata annunciata per i percorsi alternativi già attivi durante le chiusure diurne.

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Si sblocca finalmente la situazione della Tangenziale, da tre settimane teatro di lavori in Crocetta. A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 5 giugno, Anas riaprirà completamente al traffico la strada, senza alcuna limitazione al transito in orario diurno.Il cantiere, avviato lo scorso 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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