Supergirl non è una sostituta di Guardiani della Galassia. La differenza tra i due universi è evidente, poiché Supergirl rappresenta un personaggio della DC Comics, mentre i Guardiani della Galassia appartengono alla Marvel. La confusione tra i due può derivare da elementi condivisi come ambientazioni spaziali, ma si tratta di produzioni e personaggi distinti. Le storie, i toni e i contesti sono diversi e non si sovrappongono.

Supergirl è molto più di un semplice sostituto di Guardiani della Galassia. È facile capire perché alcuni spettatori la vedano in questo modo: il tono e lo stile richiamano decisamente l’atmosfera dei «Guardiani», e la trama ruota attorno a un animale in pericolo – in questo caso, Krypto, il cane di Supergirl. Tuttavia, in un’intervista esclusiva per il sito d’intrattenimento ComicBook, la produttrice esecutiva Chantal Nong Vo ha sottolineato che questo film offre molto di più. Secondo la produttrice esecutiva, il film deve molto praticamente a ogni franchise di fantascienza ambientato nello spazio della storia. “Craig Gillespie ha una visione molto fantascientifica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Supergirl non è il sostituto DC di Guardiani della Galassia: ecco perché nel dettaglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SUPERGIRL SUPERBOWL TRAILER BREAKDOWN

Notizie e thread social correlati

Supergirl: i nuovi character poster accendono l’attesa per il cinecomic DCSono stati diffusi i nuovi poster ufficiali di Supergirl, il film del cinecomic DC in uscita.

"Paura dei fan DC? Provate il Trono di Spade": Milly Alcock sulle critiche a SupergirlL'attrice che interpreta Supergirl ha commentato le reazioni dei fan di DC, paragonandole alle critiche ricevute da House of the Dragon, spin-off de...

Argomenti più discussi: Superman: Man of Tomorrow, la prima immagine del cinecomic; Teen Titans, James Gunn rompe il silenzio sul film e smentisce i rumor sul regista; Negli ultimi 3 anni ci sono stati più film con attori di nome Chris e animali parlanti che con donne sopra i 60 protagoniste; Domani su Netflix tutte le stagioni della serie cult che ha lanciato Chris Pratt.

Il trailer finale di Supergirl è stato rilasciato!! reddit

Supergirl è simile a Guardiani della Galassia secondo James GunnCos’avranno mai in comune Supergirl e Guardiani della Galassia? Ad offrire una risposta è stato James Gunn, regista della trilogia Marvel e co-presidente dei DC Studios. Il prossimo capitolo del DCU ... comingsoon.it