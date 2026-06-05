SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 5 giugno | numeri vincenti jackpot e quote

Notizia in breve

Oggi, venerdì 5 giugno, si è svolta l’estrazione del SuperEnalotto con il jackpot più alto al mondo in palio. Sono stati estratti i numeri vincenti e sono state pubblicate le quote. L’estrazione ha attirato molta attenzione, con molti scommettitori che hanno seguito l’evento in attesa di conoscere eventuali vincite. I numeri estratti sono stati comunicati ufficialmente e sono disponibili sui canali di riferimento.