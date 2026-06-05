SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 5 giugno | numeri vincenti jackpot e quote
Oggi, venerdì 5 giugno, si è svolta l’estrazione del SuperEnalotto con il jackpot più alto al mondo in palio. Sono stati estratti i numeri vincenti e sono state pubblicate le quote. L’estrazione ha attirato molta attenzione, con molti scommettitori che hanno seguito l’evento in attesa di conoscere eventuali vincite. I numeri estratti sono stati comunicati ufficialmente e sono disponibili sui canali di riferimento.
Nuovo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 5 giugno, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 89, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 174,1 milioni di euro per la sola sestina vincente che, al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 30/05/2026
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