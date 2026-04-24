SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 24 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, ultimo appuntamento della settimana prima del rinvio dell’estrazione di domani al lunedì successivo. Si conosceranno i numeri vincenti e il valore del jackpot più alto al mondo in palio. La giornata si svolge con grande attesa tra i giocatori che sperano di centrare la combinazione vincente.

Terzo e ultimo appuntamento settimanale (l'estrazione di domani 25 aprile è rinviata a lunedì 27 aprile) con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 66, infatti, il SuperEnalotto di questa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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