successo del torneo al ct follo pierro trionfa in finale su veronese

Notizia in breve

Al Circolo Tennis Follo si è concluso con successo il primo torneo Open ‘Italiana Assicurazioni’, che ha visto la vittoria di Pierro sulla finale contro Veronese. La competizione ha attirato un buon numero di spettatori e si è distinta per la qualità tecnica delle partite disputate. La manifestazione si è svolta senza problemi e ha riscosso un riscontro positivo tra partecipanti e pubblico.