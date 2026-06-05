Successo del torneo al Ct Follo Pierro trionfa in finale su Veronese

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Circolo Tennis Follo si è concluso con successo il primo torneo Open ‘Italiana Assicurazioni’, che ha visto la vittoria di Pierro sulla finale contro Veronese. La competizione ha attirato un buon numero di spettatori e si è distinta per la qualità tecnica delle partite disputate. La manifestazione si è svolta senza problemi e ha riscosso un riscontro positivo tra partecipanti e pubblico.

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Il Circolo Tennis Follo archivia il primo torneo Open ‘Italiana Assicurazioni’ registrando un bilancio positivo per qualità tecnica e affluenza di pubblico. Il tabellone, riservato ai giocatori di Seconda categoria, ha visto la vittoria del lucchese Gabriele Pierro (2.5), che si è imposto in finale su Ivan Veronese (2.5), del Milago Tennis Center di Milano, al termine di un match risolto al terzo set 7-6 3-6 6-3. Il percorso verso la finale ha evidenziato la solidità dei due protagonisti. Nelle semifinali, Pierro ha superato 6-2 6-0 Niccolò Ginocchio (2.7, Tc Baiardo). Veronese ha invece beneficiato del ritiro di Francesco Cartocci (2.5, Tc Giotto) sul punteggio di 5-0 in proprio favore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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