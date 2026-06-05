La Commissione Europea ha richiesto un aumento della selezione e l’adozione di misure più mirate per le zone economiche speciali al Sud. L’obiettivo è migliorare le politiche industriali, che finora non hanno prodotto cambiamenti significativi nei dati di produttività. Le statistiche mostrano che i livelli di produzione nel Paese continuano a essere bassi rispetto alla media europea. Le proposte puntano a interventi più specifici e mirati sui settori industriali.

Le politiche industriali scritte a tavolino non smuovono risultati e statistiche. E non cambiano facilmente i livelli di produttività di un Paese che da sempre arranca nel confronto europeo. Sono considerazioni che, in estrema sintesi, si possono ricavare dal Country report della Commissione europea sull’Italia, appena pubblicato in abbinamento con le consuete Raccomandazioni. Il focus è sul mancato allineamento tra i documenti strategici che dovrebbero dettare la rotta del governo per il rilancio dell’industria. L’Italia – osserva la Commissione – ha mosso un primo passo nel definire una strategia nazionale industriale, ma serve uno sforzo ulteriore per implementarla e per allinearla alla strategia di sviluppo del Sud. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Su industria e Zes al Sud la Commissione Ue chiede più selezione e misure mirate

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