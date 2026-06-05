Torna lo strepitoso romanzo che riporta in vita il coraggio di un pugno di partigiani che non piaceva ai comunisti (e a Vittorini) Stefano Terra scrisse La generazione che non perdona all’inizio della Seconda guerra mondiale e lo pubblicò al Cairo nel 1942, dove era riuscito ad arrivare dopo aver disertato il fronte greco-albanese. Classe 1917, già a 15 anni aveva cominciato a lavorare in una fabbrica: il suo vero nome era Giulio Tavernari e il suo fu in fondo il primo romanzo resistenziale italiano, nel senso che era la guerra, l’arrivo e l’esame della guerra a fare da spartiacque fra il prima e il dopo, fra un antifascismo di stampo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano Terra, il cantore di quella generazione che non perdonò il fascismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino e quella dedica che vale più di un applausoNel mondo dello spettacolo, tra luci, programmi televisivi e social network, ci sono momenti che vanno oltre le consuete esibizioni.

Il prof che ti ha cambiato la vita: “Quello che mi fece raccogliere la carta da terra”, “Quella rigorosa, ma sempre presente”Un racconto collettivo racconta il ruolo degli insegnanti nella crescita personale, con testimonianze di studenti e ex studenti.