C’è una ragazza con la maglia numero 7, un poster di David Beckham in camera e un sogno grande quanto uno stadio. Da qui parte Sognando Beckham, la commedia sportiva diretta da Gurinder Chadha che nel 2002 ha fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo. Trasformando due giovani attrici semisconosciute, Parminder Nagra e Keira Knightley, in stelle internazionali. Oltre alle protagoniste, nel film spicca un giovane Johnathan Rhys Meyers nel ruolo dell’allenatore irlandese Joe. Perché Keira Knightley e tante star di Hollywood sono in tribuna a tifare Como? Il film racconta l’amicizia tra Jess, figlia di immigrati indiani Punjabi nella periferia di Londra, e Jules, ragazza della media borghesia, accomunate da una passione irresistibile per il calcio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera su La7 Cinema va in onda "Sognando Beckham", il film cult del 2002 che ha lanciato Keira Knightley: tutte le curiosità

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