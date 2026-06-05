Stasera in TV i principali canali italiani trasmettono film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include titoli di vario genere, con attenzione a diverse fasce di pubblico. Tra le proposte ci sono anche eventi sportivi e approfondimenti di attualità. La scelta copre diverse preferenze, offrendo una serata ricca di contenuti. La programmazione si sviluppa lungo tutta la sera, con orari e canali differenti.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Campioni del Mondo - Italia loves Unesco. Evento - In onda alle 21:30. Rai Cultura presenta, in diretta dall'Arena Di Verona uno straordinario evento condotto da Milly Carlucci. Un tesoro unico, impareggiabile. Con 61 Patrimoni dell'Umanità l'Italia si conferma custode di una ricchezza culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — venerdì 5 giugno 2026

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