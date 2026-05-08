Stasera in TV — venerdì 8 maggio 2026

Stasera in TV, i canali italiani trasmettono una varietà di contenuti che spaziano tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, notizie e sport. La programmazione include diverse proposte per diversi gusti e interessi, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di opzioni. La serata vede la messa in onda di programmi di diversa natura, con alcuni eventi sportivi e produzioni cinematografiche che attirano l'attenzione del pubblico.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Milleunacover Sanremo. Varieta'Show - In onda alle 21:30. Le Cover a Sanremo fanno la loro prima comparsa nel 2004. Ma è soltanto dal 2015, con la Direzione Artistica di Carlo Conti, che diventano definitivamente un appuntamento fisso e tra i più amati del Festival, proprio con la dicitura Sanremo Cover.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — venerdì 8 maggio 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 9 Gennaio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di venerdì 1 maggio Stasera in TV — venerdì 3 Aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 1 maggio; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 1 Maggio, in prima serata; I film in onda in TV stasera, venerdì 1 maggio 2026: Ficarra e Picone contro la Uma Thurman di Tarantino; Guida tv venerdì 8 maggio 2026: cosa vedere stasera in tv. Guida tv venerdì 8 maggio 2026: cosa vedere stasera in tvScopri tutti i programmi, i film, le serie tv in onda in prima serata venerdì 8 maggio 2026 sui principali canali tv e le piattaforme ... dituttounpop.it Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 24 Aprile, in prima serataStasera in TV, Venerdì 24 Aprile 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... comingsoon.it Mancano poche ore a “BUONVINO - Misteri a Villa Borghese”! Stasera non perdetevi la prima puntata, “Il caso del bambino scomparso”, alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay. @rai1official @raiplay_official @raiufficiale #RaiFiction - facebook.com facebook Cari “Lettori forti” stasera vi porto un thriller che profuma di Costa Azzurra, glamour e segreti oscuri: “Il crimine del paradiso” di Guillaume Musso (La nave di Teseo). Una famiglia perfetta di americani ricchi trascorre l’estate nella sontuosa Villa Starlight a Cap d x.com