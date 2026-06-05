Il difensore uruguaiano Gimenez potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. La Juventus avrebbe manifestato interesse, valutando un possibile trasferimento a un prezzo di saldo. La cessione dipende dall’esito della trattativa per Bremer, attualmente in bilico. La società bianconera monitora la situazione e potrebbe approfittare delle disponibilità economiche dell’Atletico. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’ipotesi di un trasferimento si fa strada nelle voci di mercato.

di Luca Fioretti Il difensore uruguaiano Gimenez è finito nei radar della Juventus a un prezzo di saldo, ma tutto dipende dal destino di Bremer. L’asse di mercato tra Torino e Madrid si arricchisce di un nuovo, caldissimo nome per la retroguardia. Nel corso dei continui dialoghi avviati con l’ Atletico Madrid per definire diverse operazioni, la Juventus ha effettuato un sondaggio esplorativo per Jose Maria Gimenez. Il centrale difensivo uruguaiano sta vivendo una fase di transizione in Spagna, essendo ormai scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Simeone, e spinge per trovare una nuova sistemazione che gli permetta di sentirsi ancora un protagonista assoluto in un progetto di primissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Spunta l’idea Gimenez per la Juventus: l’uruguaiano non è più intoccabile, l’Atletico può cederlo per questa cifra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kiwior Juventus, resta viva questa opzione per la difesa: può lasciare la Premier League per questa cifra! I dettagliSul fronte del mercato, si parla di un possibile trasferimento del difensore dal Porto alla Juventus.

Bernasconi Juventus, bianconeri sempre più stregati dall’esterno dell’Atalanta: può arrivare per questa cifra e con questo incastroLa Juventus sta valutando un acquisto di un difensore esterno dall’Atalanta, con una cifra e un accordo ancora da definire.