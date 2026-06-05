spagna fervono i preparativi per la visita di leone xiv

A Madrid si stanno organizzando i preparativi per una visita di sei giorni di Papa Leone XIV in Spagna. La polizia nazionale ha definito l’evento come “la più grande sfida nella storia della Polizia Nazionale”. La visita dovrebbe coinvolgere diverse tappe e incontri pubblici, senza dettagli specifici sui programmi. Le autorità stanno coordinando le misure di sicurezza necessarie per il soggiorno del Papa.

A Madrid fervono i preparativi per la visita di sei giorni in Spagna di Papa Leone XIV. La polizia spagnola ha descritto la visita come “la più grande sfida nella storia della Polizia Nazionale”. Mentre vengono apportati gli ultimi ritocchi al grande palco di piazza Lima, la polizia effettua controlli di sicurezza con cani e robot. Sono stati affissi striscioni di benvenuto e nei negozi il personale ha organizzato dei souvenir. Sono stati preparati anche dolci speciali per commemorare la visita. Il 10 giugno, Leone benedirà la torre centrale della Sagrada Familia di Barcellona,??recentemente completata, che ha reso la famosa basilica la chiesa più alta del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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