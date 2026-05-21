Furto nella notte al ristorante Al Cavatappi | rubato fondo cassa e alcune bottiglie di vino

Da bergamonews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il ristorante Al Cavatappi situato in via Zambonate a Bergamo è stato oggetto di un furto. I ladri sono penetrati nell’esercizio e hanno sottratto il fondo cassa, oltre a diverse bottiglie di vino presenti nel locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora fermato e le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Furto nella notte al ristorante Al Cavatappi di via Zambonate, nel centro di Bergamo. I malviventi sarebbero entrati dal retro del locale passando dal cancello del condominio: una volta raggiunto l’ingresso secondario, hanno forzato la cler e la porta riuscendo a introdursi all’interno del ristorante. Dopo aver rovistato nei locali, i ladri si sono impossessati del fondo cassa – alcune centinaia di euro – e di alcune bottiglie di vino. Non è ancora chiaro in quanti abbiano preso parte al colpo. L’episodio si aggiunge alla lunga serie di furti e spaccate registrati nelle stesse ore tra città e provincia. Tra questi quello ai danni dell’ Ottica Savoldi di via Paleocapa, dove due uomini hanno sfondato la porta d’ingresso rubando occhiali per un valore superiore ai 5mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Furto nella notte al ristorante Cavatappi: rubato fondo cassa e bottiglie di vinoFurto nella notte al ristorante Cavatappi di via Zambonate, nel centro di Bergamo.

Leggi anche: Ennesimo furto con spaccata: colpita pizzeria a San Giovanni, rubato il fondo cassa

furto nella notte alMozzo, maxi furto alla gioielleria del centro commerciale: banda in azione con auto rubate e pick-up arieteL’assalto nella notte tra mercoledì e giovedì: distrutto l’ingresso del ‘Gran Mercato dei Colli’ per poi raggiungere il negozio. Il bottino – tra oro, preziosi e diamanti – supererebbe i 200mila euro ... ilgiorno.it

furto nella notte alFurto notturno al supermercato: arrestato un 23enne dopo un inseguimentoI carabinieri hanno fermato il giovane sorpreso con la merce. Decisivi l’allarme del negozio e il rapido intervento dei militari ... laprovinciacr.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web