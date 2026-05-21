Furto nella notte al ristorante Al Cavatappi | rubato fondo cassa e alcune bottiglie di vino
Nella notte, il ristorante Al Cavatappi situato in via Zambonate a Bergamo è stato oggetto di un furto. I ladri sono penetrati nell’esercizio e hanno sottratto il fondo cassa, oltre a diverse bottiglie di vino presenti nel locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora fermato e le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.
Furto nella notte al ristorante Al Cavatappi di via Zambonate, nel centro di Bergamo. I malviventi sarebbero entrati dal retro del locale passando dal cancello del condominio: una volta raggiunto l’ingresso secondario, hanno forzato la cler e la porta riuscendo a introdursi all’interno del ristorante. Dopo aver rovistato nei locali, i ladri si sono impossessati del fondo cassa – alcune centinaia di euro – e di alcune bottiglie di vino. Non è ancora chiaro in quanti abbiano preso parte al colpo. L’episodio si aggiunge alla lunga serie di furti e spaccate registrati nelle stesse ore tra città e provincia. Tra questi quello ai danni dell’ Ottica Savoldi di via Paleocapa, dove due uomini hanno sfondato la porta d’ingresso rubando occhiali per un valore superiore ai 5mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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