Sosta sospetta sulla litoranea coppia beccata dalla polizia con hashish e cocaina

Una coppia di età 42 e 39 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato durante un controllo sulla litoranea. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e la donna, incensurata, sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina. La sosta sospetta sulla strada ha portato all’intervento degli agenti, che hanno sequestrato le sostanze stupefacenti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali altri reati o al procedimento in corso.

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, e una donna incensurata di 39 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato. Sono ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso. Il duplice arresto è avvenuto nei giorni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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