Un sondaggio rivela che il 62% degli iscritti a Unite si sente abbandonato dai sindacati tradizionali. Molti preferiscono sostenere figure come Farage e Badenoch, considerandoli più vicini alle loro posizioni. La domanda principale riguarda come Farage possa ottenere un maggiore consenso tra i lavoratori che tradizionalmente si affidavano ai sindacati. La ricerca si concentra sulle motivazioni di questa perdita di fiducia e sulle strategie adottate dai leader politici per attrarre il sostegno di questa fascia di elettori.

Perché il 62% degli iscritti a Unite si sente abbandonato?. Come può Farage superare il consenso dei lavoratori tradizionali?. Quali decisioni culturali stanno scatenando la rivolta nelle province?. Dove si giocherà la prossima battaglia elettorale per il settore energetico?.? In Breve Consenso Labour scende di 20 punti rispetto alle elezioni generali del 2024. Farage raggiunge il 39% e Kemi Badenoch il 33% tra i sindacati. Il 62% degli iscritti a Unite percepisce il distacco del partito. I Green crescono al 28% promettendo tutela ai territori e agricoltori.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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