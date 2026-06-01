I sindacati britannici hanno abbandonato il leader laburista, portando a un calo di 20 punti nei sondaggi. Un motivo è la crescente adesione di lavoratori alla destra, con il 28% dei sindacalizzati che ha votato per figure di questa area politica. La perdita di supporto tra la classe operaia si traduce in una diminuzione di consenso per il partito di centrosinistra, influenzata dalle scelte e dai messaggi trasmessi dai sindacati stessi.

? Punti chiave Come può Nigel Farage aver conquistato il 28% dei sindacalizzati?. Perché la classe operaia britannica sta votando per la destra?. Chi è l'outsider Andy Burnham pronto a sfidare Keir Starmer?. Cosa accadrà al governo dopo le elezioni suppletive del 18 giugno?.? In Breve Labour e Reform UK pareggiano al 28% tra gli iscritti ai sindacati. Sharon Graham di Unite e il Tuc lanciano allarme sulla direzione politica. Elezione suppletiva del 18 giugno vede Andy Burnham sfidante di Starmer. Crollo causato da crisi economica e scandalo Epstein-Mandelson dopo il 7 maggio.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK, i sindacati abbandonano Starmer: il Labour perde 20 punti

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This Should Terrify Labour — And Its Already Started

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