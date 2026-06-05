In Svezia, le autorità hanno introdotto regole più rigorose per l’uso degli smartphone in famiglia. I genitori devono monitorare notifiche, messaggi e social sui dispositivi durante i pasti e sul divano. Le norme si applicano anche a loro, non solo ai figli. La decisione mira a limitare l’uso eccessivo di smartphone e favorire momenti di interazione familiare senza distrazioni digitali.

Tutti a tavola e il genitore controlla notifiche, messaggio e social sullo smartphone. Poi sul divano, stessa scena. E intanto si chiede ai figli di “staccarsi” dal telefono. Dove sta l’esempio degli adulti? Gli atteggiamenti, automatici, dei genitori secondo la Svezia potrebbero avere conseguenze più profonde di quanto si pensi sullo sviluppo e sulle abitudini dei più piccoli. Per questo l’Agenzia svedese per la salute pubblica dopo un lungo studio ha pubblicato nuove linee guida che invitano i genitori a ridurre l’uso del cellulare in presenza dei figli e a creare in casa vere e proprie zone “phone free”, spazi privi di distrazioni digitali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Smartphone in famiglia, la svolta della Svezia: regole severe per i genitori (non solo per i figli)

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