sinistra italiana sceglie la russa e iantorno

La sezione provinciale di Siena di Sinistra Italiana ha annunciato la scelta di sostenere sia un esponente di destra, già ministro della Difesa, sia un rappresentante di area progressista, entrambi candidati alle prossime elezioni. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, segnando un cambio di direzione per il partito locale. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Sinistra Italiana della provincia di Siena apre una nuova fase politica. Nelle scorse ore si sono svolte le elezioni che hanno portato all’insediamento di due nuove figure di riferimento per il partito sul territorio: Ginevra La Russa è stata eletta segretaria della Federazione provinciale senese di Sinistra Italiana, mentre Fiorino Pietro Iantorno è il nuovo segretario del Circolo di Siena. Questi risultati segnano la volontà di Sinistra Italiana di rafforzarsi strutturalmente sul vasto territorio della provincia di Siena, costruendo una presenza politica credibile e capace di dare risposte concrete ai bisogni delle comunità locali. La Russa ha annunciato la composizione della sua segreteria: Roberta Morrocchi, Annachiara Bianco, Andrea Cristiani, Pasquale Di Fonzo, Maurizio Ferretta, Elia Berlanda, Ernesto Nieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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