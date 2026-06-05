Sindrome di Tourette Genova fa da apripista in Italia | l' inclusione viaggia in taxi
In Italia, Genova avvia un progetto pilota di inclusione dedicato a persone con Sindrome di Tourette, coinvolgendo taxi come veicolo di sensibilizzazione. La campagna, lanciata dall’Associazione italiana della sindrome, si svolge tra il 15 maggio e il 15 giugno, in occasione del mese dedicato alla divulgazione della condizione e della Giornata mondiale del 7 giugno. L'iniziativa mira a promuovere consapevolezza e integrazione attraverso il trasporto pubblico.
In occasione del ‘mese della divulgazione della conoscenza della Sindrome di Tourette’ (15 maggio-15 giugno) e della Giornata mondiale che cade domenica 7 giugno, Aist Ets (Associazione italiana sindrome di Tourette) lancia la campagna di sensibilizzazione ‘La Sindrome di Tourette viaggia in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Sindrome di Tourette ed ADHD una frequente comorbilità
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