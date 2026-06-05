Sì è proprio lei | la curiosità dei reggini per Giorgia l' attesa e il rinfresco con specialità locali

Nel giorno della visita della premier a Reggio Calabria, il lungomare Falcomatà è stato chiuso al traffico, con molti cittadini che si sono radunati per vedere l'evento. La cerimonia ufficiale si svolge nell'Arena, mentre i residenti si affacciano dai balconi e dalle strade vicine, sperando di intravedere la leader politica. La folla attende con curiosità l’arrivo e il discorso, mentre lungo il lungomare sono stati allestiti rinfreschi con specialità locali.

“Ma quando arriva? Riusciremo a vederla?” Nel giorno di Giorgia Meloni a Reggio Calabria il lungomare Falcomatà blindato per la festa dei carabinieri si trasforma in un'immensa balconata da cui tanti cittadini tentano di sbirciare l'Arena dove si sta svolgendo la cerimonia istituzionale.La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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SORPRESA PER GIORGIA: LA PORTIAMO AL SUO PRIMO CONCERTO DI ANNA PEPE!

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