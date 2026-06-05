Shock al cimitero salma tumulata nella tomba sbagliata

Una salma è stata tumulata in un loculo diverso da quello assegnato, già destinato a un’altra famiglia. L’episodio si è verificato in un cimitero dell’hinterland nord-ovest di Milano. La vicenda sarà discussa in consiglio comunale attraverso un’interrogazione presentata da un consigliere di opposizione.

Una salma è stata tumulata per errore in un loculo sbagliato, già assegnato a un’altra famiglia. È successo a Nerviano, hinterland nord-ovest di Milano, e il caso sta per arrivare in consiglio comunale con una interrogazione presentata dal consigliere di opposizione della Lega, Massimo Cozzi.Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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