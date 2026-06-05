A Ibiza, SHEIN ha organizzato l'evento “Vacay Vibe” durato tre giorni, caratterizzato da esperienze immersive e sfilate di moda. Durante l’evento, sono stati presentati look ispirati alle vacanze estive, con modelli esposti in ambientazioni che richiamano il relax e il divertimento tipici della stagione. La sfilata ha attirato creator e giornalisti da tutto il mondo, sottolineando l’attenzione internazionale verso questa iniziativa.

Tre giorni di esperienze immersive, look da vacanza perfetta e una sfilata che ha conquistato creator e stampa internazionale. Ibiza si conferma ancora una volta la capitale europea dell’estate e della libertà creativa. Dal 2 al 4 giugno SHEIN ha scelto l’isola delle Baleari per dare vita a Vacay Vibe, un esclusivo girls trip dedicato alla presentazione della nuova collezione estiva. Un’esperienza immersiva che ha riunito oltre cento creator provenienti da tutta Europa, tra cui alcune delle personalità italiane più amate del web come Le Donatella, Teresa Langella, Perla Vatiero, Alessia Tresoldi, Elisa Liistro e Melissa Santachiara. Il viaggio ha preso il via al Bonito Hotel, dove le ospiti sono state accolte da un rilassato welcome party a bordo piscina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - SHEIN porta l’estate a Ibiza con “Vacay Vibe” e il risultato è pura magia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Barcellona, Pedri è magia pura! Percorre metà campo con il pallone incollato alla testa

Un angolo nascosto e silenzioso: il chiostro più piccolo di Roma è pura magiaTra i tanti luoghi che compongono Roma, esiste un chiostro molto piccolo e poco conosciuto al di fuori delle guide specializzate.