Serie A svelato il calendario | i big match e le date

Il calendario della Serie A 20262027 è stato annunciato dopo il sorteggio al Teatro Regio di Parma. La stagione inizia il fine settimana tra il 22 e il 23 agosto 2026 e si conclude tra il 29 e il 30 maggio 2027. Le date delle partite sono state definite e i big match sono distribuiti nel corso dei mesi, senza ulteriori dettagli sui turni specifici.

Il calendario della Serie A 20262027 è ufficiale dopo il sorteggio di al Teatro Regio di Parma. Il campionato inizia il 22-23 agosto 2026 e termina il 29-30 maggio 2027. La compilazione delle 38 giornate ha sfruttato l’algoritmo di intelligenza artificiale tramite la piattaforma Fastbreak Pro Schedule. La novità principale di quest’anno riguarda l’introduzione della cosiddetta variabile tennis, concepita per evitare la concomitanza tra le sfide più delicate e i grandi eventi sportivi internazionali come le ATP Finals o gli Internazionali di Roma. Resta confermato il format asimmetrico tra girone di andata e ritorno, con una distanza minima di 8 giornate tra le stesse sfide. 🔗 Leggi su Sportface.it

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CALENDARIO SERIE A 2026/27: ECCO COSA CI ASPETTA! Big Match, Insidie e Sorprese

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